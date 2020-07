Intervento dei vigili del fuoco in viale Lazio a Palermo per soccorrere un uomo di 200 chili con la febbre. Considerato il peso, come riporta “Gds.it”, sono dovuti intervenire i pompieri per effettuare il trasferimento in ospedale dall’appartamento dove abita l’uomo. Insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i sanitari del 118 con tute anticovid.