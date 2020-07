Il presidente del Brescia Massimo Cellino, ha spiegato le ragioni del fallimento, considerato personale, al Corriere della Sera. Di seguito le sue parole: «Sono distrutto, mi creda. Ma non per il verdetto. Questa stagione è stata un’agonia senza fine, non vedevo l’ora che finisse questo campionato”. Parole e pensieri di Massimo Cellino all’indomani della retrocessione matematica del suo Brescia in Serie B dopo un solo anno di permanenza in Serie A. Il presidente ha spiegato le ragioni del fallimento, considerato personale, al Corriere della Sera.

«Ho sbagliato io, prendo le mie responsabilità. Questo è un mio fallimento personale. Questa squadra aveva la sua forza nel gruppo e nell’entusiasmo. Questa squadra aveva i mezzi per salvarsi anche senza Balotelli».

Anche su Mario Balotelli questa volta il presidente si prende almeno la metà della colpa: «Ha sbagliato lui e ho sbagliato io. Le colpe si dividono al 50%. Ormai è andata. Pensavo potesse aiutarmi, le aspettative di entrambi sono state deluse».