Palermo, travolto da un’auto mentre passeggia col cane: 69enne grave in ospedale

Ennesimo incidente nelle strade palermitane.

Come si legge su “Gds.it” un uomo di 69 anni, è stato investito in via Gino Marinuzzi, travolto da un’auto mentre passeggiava il cane. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30. La vittima, secondo quanto ricostruito, è stata centrata in pieno da una Lancia Y guidata da un uomo di 63 anni.

Secondo una prima ricostruzione fornita dall’infortunistica della polizia municipale, l’uomo stava attraversando la strada, probabilmente in prossimità delle strisce pedonali, quando è stato investito dall’auto che lo ha scaraventato lontano dal punto in cui è avvenuto l’’impatto. Sul luogo dell’incidente è stata rinvenuta una traccia di sangue.