Da via Sadat, all’ingresso, come riporta “La Repubblica”, le transenne sbarrano il sentiero di 4 chilometri, per la mancanza di pezzi di staccionata, avvallamenti e delle buche.

Un tratto non sicuro soprattutto per bambini e anziani. Così per la prima volta, il tradizionale pellegrinaggio dalla città al santuario per la notte del 3-4 settembre è interdetto al pubblico.

La Santuzza, nell’anno del covid, sarà celebrata con una messa a porte chiuse (alle 11) dell’arcivescovo Corrado Lorefice, trasmessa in diretta su Trm e sulle pagine Facebook dell’Arcidiocesi e del Santuario di Santa Rosalia.