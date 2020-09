I Carabinieri di Palermo, come riporta “Lasicilia.it” in una nota, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso i palermitani M.G. 43enne, V.V. 41enne, e G.G. 33enne sorvegliato speciale perché trovato in possesso di 85 chili di hashish.

Nel corso di un controllo presso una struttura sportiva, in zona Pagliarelli, i militari, hanno sorpreso M.G., rappresentante legale dell’associazione che gestisce i campi di calcetto, insieme agli altri due, intenti a confezionare numerosi panetti di hashish all’interno di uno degli uffici. Nel corso delle operazioni sono stati recuperati complessivamente 85 chili di hashish suddivisi in panetti e 45 mila euro in banconote, per lo più da 50 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.