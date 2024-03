Palermo, torna il concertone di Radio Italia ma nel 2025. Lagalla: «Questo un anno particolare per la città»

Attraverso una nota sul sito del Comune il sindaco di Palermo Roberto Lagalla annuncia il ritorno del concertone di Radio Italia in città, ma non quest’anno.

«Palermo tornerà ad accogliere il concerto di Radio Italia nelle stagioni estive del 2025 e 2026 – lo annuncia il sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. Dopo il grande successo dello scorso anno – aggiunge – ringrazio Radio Italia e il suo presidente Mario Volanti con il quale, anche negli ultimi mesi, si è rinnovato un costruttivo spirito di collaborazione. Questo sarà un anno particolare per Palermo e daremo spazio alle tante iniziative culturali e agli spettacoli legati ai festeggiamenti del Quattrocentesimo anniversario di Santa Rosalia. I palermitani – prosegue Lagalla – potranno comunque godere di una stagione estiva ricca di concerti. Prima fra tutti, Annalisa, vincitrice del “Global Force” ai Billboard Women in Music Awards a Los Angeles, e poi Il Volo, Calcutta, Mahmood, Fiorella Mannoia sono solo alcuni dei cantanti che animeranno gli spazi rinnovati dall’amministrazione come il Teatro di Verdura, il Velodromo e i Cantieri Culturali della Zisa».

Anche Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia, ha espresso la volontà di riportare l’evento nel capoluogo siciliano: «Palermo è nei nostri cuori e nei nostri emozionati ricordi, e di sicuro torneremo molto volentieri con Radio Italia Live – Il Concerto al Foro Italico in questa meravigliosa città».