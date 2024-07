Palermo: Toni, Pastore e Amauri a New York per il lancio della Home Kit

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo ha annunciato la presentazione del nuovo Home Kit, svelando anche i partner che accompagneranno tutti i completini di gara e training della stagione 24-25:

“Palermo FC e PUMA hanno presentato oggi a New York il nuovo Home Kit, con l’iconica maglia rosa, per la stagione calcistica 2024/25.

Per la prima volta in 124 anni di storia del club rosanero, il lancio del nuovo home kit è avvenuto in America e in particolare nel cuore di Manhattan, con un evento aperto al pubblico e dedicato ai supporters del Palermo che vivono in America, in rappresentanza di tutti i tifosi rosanero nel mondo.

Alle 11 in punto (ora americana) del 9 luglio una tenda rosa ha svelato il nuovo kit nella vetrina del Mancity Pop Up store al Rockfeller Center sulla 6th Avenue. Per celebrare il debutto del nuovo kit, il Palermo ha coinvolto tre delle legends più amate dal pubblico rosanero e da tutti gli appassionati di calcio: Luca Toni, Javier Pastore e Amauri. I tre calciatori, special guest a New York, sono tornati a indossare la maglia rosa che li ha resi vere e proprie icone del calcio italiano e internazionale.

Nel giorno del lancio ufficiale, Amauri e Pastore hanno incontrato i tifosi che hanno partecipato all’evento di presentazione del kit, reso possibile grazie anche alla collaborazione con Neos, la compagnia area di Alpitour World che proprio un mese fa ha inaugurato la nuova tratta aerea diretta tra Palermo e New York, l’unica tra la Sicilia e gli Stati Uniti, con l’obiettivo di avvicinare il più possibile l’isola alla più grande comunità di siciliani all’estero.

Un lavoro di gruppo che conferma le strategie di posizionamento del brand Palermo sul piano internazionale, già avviato negli scorsi anni con l’associazione della maglia rosanero con icone internazionali come Dua Lipa e Jason Momoa, lo sviluppo del nuovo e-commerce ufficiale del club e la distribuzione mondiale dei kit da parte di PUMA, compresa la realizzazione di una speciale capsule collection creata apposta per la settimana della moda di Parigi a inizio 2024.

Il nuovo Home Kit del Palermo FC è disponibile, a partire da oggi, online al sito https://store.palermofc.com e in selezionati football retailer.

NEOS

Neos è la compagnia aerea di Alpitour World, nata nel 2002 e divenuta in pochissimo tempo la principale realtà specializzata nelle rotte leisure di corto, medio e lungo raggio, pur avendo avviato negli ultimi anni voli di linea, operazioni per altri segmenti di mercato e ora anche cargo. Dispone di 16 aeromobili, 4 hub dislocati fra Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Verona e Bologna e porta i propri clienti in oltre 50 destinazioni in tutto il mondo. Neos fa dell’innovazione, dell’attenzione al cliente e della qualità i suoi asset principali, focus che l’hanno portata a essere una delle compagnie più dinamiche e con la flotta più giovane d’Europa: possiede, infatti, B737-800, B737-800 MAX e 787-9 Dreamliner di ultima generazione a cui si aggiungeranno, entro il 2025, tre nuovi B737-8 MAX che abbasseranno ulteriormente l’età della flotta portandola ad un totale di 19 aerei. Tra le operazioni più importanti, le rotte in Cina, New York, Toronto, India, Israele, Kazakistan, che hanno velocemente portato la compagnia ad aprirsi a nuovi mercati internazionali, oltre alle partnership con il mondo musicale e sportivo, che fanno di Neos un player unico nel suo genere nel settore aviation internazionale.

I PARTNER DEI NUOVI KIT

Insieme al nuovo kit home, svelati anche i partner che accompagneranno tutti i kit gara e training della stagione 24-25.

KIT GARA

Main Partner è Old Wild West, la burgers & steak house ispirata all’ambientazione e allo stile del vecchio West della famiglia Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione Spa, azienda di riferimento nello sviluppo e nella gestione di ristoranti tematici e del casual dining.

Second Partner è Bisaten, brand di Colorificio Giuseppe Di Maria S.p.A. che produce dal 1925 pitture e vernici per l’edilizia professionale e prodotti per rifinire, igienizzare e personalizzare gli ambienti, con oltre 2.000 i rivenditori in tutta Italia.

Il Back Partner è inX.aero è una compagnia aerea “premium” specializzata in voli executive e per team sportivi. Brand di un gruppo svizzero, l’azienda offre un servizio di consulenza completa nell’organizzazione del trasporto aereo

Lo Sleeve Partner è L.T. Costruzioni, impresa edile che offre soluzioni innovative e su misura per la costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione di abitazioni private e locali commerciali. LT è anche Player Leisure Partner, per la tenuta di rappresentanza dei giocatori.

Lo Shorts Partner è A29 Plus, società del gruppo A29, che si occupa della progettazione e realizzazione in ambito residenziale di soluzioni mirate all’efficientamento energetico”.