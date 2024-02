Palermo, tifosi ancora scatenati. Con il Como ci sarà una bolgia

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara del Palermo contro il Como e la folta presenza di pubblico prveista.

Quota 4.042. Non è un numero da giocare o un particolare modulo tattico, ma è la testimonianza dell’amore, dell’affetto e dell’appartenenza che i tifosi del Palermo stanno dimostrando come meglio non potevano: 4.042, infatti, è il numero dei tagliandi che la società ha venduto in sole 24 ore, dal pomeriggio di mercoledì a quello di ieri. Quattromila biglietti che non fanno altro che far aumentare il contatore di quello che è il numero totale delle presenze al Barbera nel match di domani pomeriggio, contro il Como, con calcio d’inizio alle 16.15.

Adesso, infatti, i tagliandi venduti sono saliti vertiginosamente a 24.743. D’altronde, un flusso smisurato di affetto era anche preventivabile visto l’ottimo periodo di forma che la squadra rosanero sta attraversando in questa fase del campionato, con le due vittorie consecutive contro Bari e Feralpisalò e i quattro risultati utili consecutivi (3 vittorie e un pareggio) se al conteggio vengono aggiunti anche il pari di Catanzaro e la vittoria casalinga contro il Modena. Domani al Barbera, quindi, si prospetta una vera e propria bolgia, per un match che potrebbe voler dire davvero tanto, sia in termini di consapevolezza che, soprattutto, di ambizione.

Quella contro il Como può considerarsi a tutti gli effetti una vera e propria sfida pro mozione, con i lariani che al momento occupano la seconda posizione in classifica con sole 3 lunghezze di vantaggio dal Palermo, che ha praticamente in mano la possibilità di agguantare il treno che porterebbe alla seconda piazza che vorrebbe dire Serie A. Per far ciò, quindi, Brunori e compagni si alimenteranno dell’amore del tifo rosanero, che sta rispondendo presente ai vari appelli lanciati dai calciatori rosanero settimana dopo settimana, per invadere il Barbera.

Con ancora due giorni di botteghini e store online aperti, il Palermo ha tutte le possibilità di avvicinare il record della scorsa stagione, ottenuto nel match contro il Brescia, l’ultimo dell’anno. In quell’occasione, il Palermo si giocava l’ingresso nella griglia play-off, sfuggiti al culmine di una partita rocambolesca tra lo sconforto degli oltre 32 mila tifosi presenti sugli spalti del Barbera. Per l’esattezza 32.235 è il numero esatto fatto registrare a maggio dello scorso anno, un numero che potrebbe essere avvicinato o addirittura superato domani, soprattuttose anche oggi continuerà la corsa frenetica agli ultimi tagliandi.

Palermo-Como, biglietti in vendita. Info e prezzi