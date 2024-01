L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Renzo Barbera che torna ad essere un fortino per il Palermo.

Il Renzo Barbera è tornato il fortino del Palermo. La squadra di Corini è riuscita a centrare uno dei primi obiettivi di questo 2024, ovvero quello di invertire la tendenza negativa che vedeva i rosanero viaggiare forte in trasferta e stentare, invece, nelle gare casalinghe. Con la vittoria di sabato pomeriggio contro il Modena, invece, il Palermo è riuscito a vincere la terza partita consecutiva tra le mura amiche, dopo quella contro Pisa e Cremonese. Quella dei successi interni consecutivi, tuttavia, è una consuetudine delle squadre rosanero, soprattutto nelle stagioni in cui il Palermo aveva obiettivi ambiziosi come il salto di categoria dalla B alla massima serie.

Primo esempio a tal riguardo va indietro alla stagione 2003/04, quella della storica promozione dopo oltre 31 anni. Quell’anno il Palermo riuscì addirittura a vincere quattro partite di fila al Barbera, mietendo vittime del calibro di Cagliari, Ternana, Pescara e Fiorentina. In quella stagione il Palermo riuscì in un’altra occasione ad inanellare più di tre vittorie di fila al Barbera, quando nel girone di ritorno superò Torino, Como, Venezia, Ascoli e Catania raggiungendo addirittura un filotto di 5 successi. Infine, nella stagione dell’ultima promozione in A, quella 2013/14, furono due le volte in cui al Palermo riuscì a ottenere tre vittorie di fila in casa. Nella prima occasione, superando in ordine Cesena, Juve Stabia e Pescara. Nella seconda circostanza, invece, avendo la meglio su Novara, Cittadella e Ternana. Il Barbera è tornato a far paura: punto d’inizio fondamentale per una stagione ancora tutta da scoprire.