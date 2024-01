Palermo, testa al Catanzaro. Rientrano Marconi e Stulac

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla preparazione del Palermo in vista della gara col Catanzaro e sull’allenamento di ieri.

Allenamento al quale erano presenti tutti i giocatori, con il solo Desplanches, ancora ai box per via del suo infortunio alla mano, e Lucioni, che rimarrà ai box per oltre un mese. L’assenza che pesa di più, naturalmente, è quella del centrale ex Frosinone, che fino all’infortunio ha rappresentato uno dei punti fermi dell’undici titolare di Corini. Il suo posto, in difesa, è ormai stabilmente di Nedelcearu, che ha comunque offerto prestazioni sufficienti, realizzando anche un gol.

I rosanero, in vista della sfida con i calabresi potranno nuovamente contare su Marconi e Stulac, che hanno rispettivamente scontato tre e una giornata di squalifica. Il difensore era stato espulso in occasione della sfida con il Como, per via di un fallo commesso in area nei minuti finali a palla lontana. Il penalty ha concesso ai lombardi di riuscire a pareggiare per 3-3. Il centrocampista, invece, si è visto sventolare un doppio giallo nell’ultima gara esterna della compagine guidata da Corini al Tombolato di Cittadella, con i padroni di casa che alla fine del match si sono imposti con il punteggio di 2-0.