Palermo-Ternana 2-3. La fotogallery

Il Palermo cercava il riscatto dopo il pareggio per 2-2 in casa della Cremonese, ma gli uomini di Corini devono inchinarsi alla Ternana di Breda, che al ‘Barbera’ si impone con il risultato di 3-2. I primi minuti del match sono stati tutti di marca siciliani, con ‘le fere’ che non sono riusciti ad essere pericolosi, ma alla prima discesa offensiva Ceccaroni viene saltato facilmente da Raimondo, che serve un pallone per Raimondo che da fuori area, con il destro, porta avanti i suoi fissando il risultato sullo 0-1 al 10′. Il gol del Palermo, al 19′, è di Lund che calcia dalla distanza trovando un gran gol e riaccende gli entusiasmi dei tifosi di casa. Dopo un momento di assestamento è ancora il Palermo che prova cercare un’altra rete ma ci va solo vicino e il primo tempo finisce 1-1. I secondi 45′ iniziano con i ritmi più blandi, ma i rossoverdi sono i più pericolosi e al 64′ raddoppiano con Pyyhtia che deve spingere in porta il più facile dei tap-in. 10′ più tardi arriva il gol dell’1-3 con Raimondo che brucia in velocità Ceccaroni e calciando con il destro verso la porta di Pigliacelli, che non può far altro che raccoglierei la sfera dal sacco. Al 94′ la rete di Brunori che fissa il risultato sul 2-3. Con questa sconfitta il Palermo scivola al quinto posto e vede allontanarsi la zona promozione diretta che adesso dista 4 punti ed è occupata dalla Cremonese.

