Palermo-Ternana 2-3. Gli Highlights del match (VIDEO)

Al Renzo Barbera il Palermo ospita la Ternana nel turno infrasettimanale di Serie B. I rosanero dovevano provare a tenere il passo delle concorrenti, nel tentativo di scavalcare Venezia e Cremonese. La partita, però, si complica per la squadra di Corini che dopo gli attacchi iniziali subisce il gol di Pereiro. Un fulmine a ciel sereno che, però, non butta giù il Palermo. Ci pensa Lund a pareggiare i conti con un super gol dalla distanza, il primo da quando è in Italia. Nella ripresa i rosanero si sbriciolano e la Ternana ne approfitta, prima con Pyyhtia e poi con Raimondo. Un crollo inaspettato del Palermo che perde una grande occasione e mostra tutte le sue fragilità difensive. Il tiro cross di Brunori quasi allo scadere è inutile. Al Barbera termina 3-2 per la Ternana. Era dal primo dicembre che il club siciliano non perdeva in casa.

