Palermo, tegola Di Mariano. Il report medico

Non c’è pace per il Palermo sul fronte degli infortuni. Dopo lo stop di Sebastiano Desplanches, arriva un’altra tegola per i rosanero: Francesco Di Mariano dovrà fermarsi a causa di un problema al ginocchio.

Il comunicato ufficiale

Francesco Di Mariano, a causa di una gonalgia di natura traumatica, è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro. Il calciatore si sottoporrà nei prossimi giorni a un intervento chirurgico.

Tempi di recupero

I tempi di recupero per un intervento al menisco esterno dipendono dalla tipologia di operazione:

Meniscectomia (rimozione parziale del menisco):

Recupero: 4-6 settimane.

Sutura meniscale (riparazione del menisco):

Recupero: 3-4 mesi.

La decisione sul tipo di intervento sarà determinante per stabilire il periodo esatto di stop. Nel frattempo, il Palermo dovrà fare a meno di Di Mariano, con la speranza di riaverlo al più presto in campo.