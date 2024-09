Palermo, Tarantino: «Trofeo che sogno di esporre al Museo è la Coppa Italia»

Nella serata di ieri su Rai Tre è andato in onda “Di Padre in Figlio” documentario che racconta la passione per il calcio e per la propria squadra del cuore dei tifosi più noti. Protagonisti diversi volti noti dello spettacolo, ma non solo, raccontare la passione per la squadra della propria città.

Ad intervenire nel corso del documentario anche Giovanni Tarantino fondatore Palermo Museum che ha rilasciato le seguenti parole:

«La ricerca di punti di appartenenza, il calcio è una delle risposte possibili e da questo punto di vista Palermo risponde in maniera netta. Noi abbiamo seguito un’idea che è opposta a quello che si fa quando nasce un museo, il concetto nasce come museo inteso come casa. La risposta è stata sorprendente, abbiamo ricevuto adesioni da ogni parte del mondo. Tutto quello ricevuto fa parte dell’allestimento. I tifosi hanno bisogno di un presidio come quello del museo, un oggetto tangibile in cui identificarsi. In un mondo in cui tutto cambia, soprattutto nel calcio moderno mancano punti di riferimento e la maglia o la sciarpa lo sono. Il trofeo che sogno di poter esporre al museo è la Coppa Italia, senza dubbio. Sarebbe risarcitorio rispetto alle tre finali perse contro Bologna Juventu e Inter. Due finali su tre il Palermo le disputò arrivandoci dalla Serieb B. Sarebbe come Davide che batte Golia».