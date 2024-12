Palermo, svolta sempre più lontana: a Carrara l’ennesima disfatta di un copione già visto

Palermo bocciato all’ennesimo test di continuità. Allo Stadio dei Marmi, infatti, i rosanero perdono 1 a 0 contro la Carrarese e ancora una volta, in questa stagione, non riescono a vincere due partite di fila. Considerate le sole tre gare rimaste in questo girone d’andata, è un dato molto preoccupante e sconfortante per una squadra costruita con l’ambizione di lottare per le prime posizioni. A Carrara gli uomini di Alessio Dionisi disputano una prova tutta nera e con niente di rosa e, malinteso con Gomes a parte in occasione del gol vittoria di Shpendi, si affidano ad alcuni interventi prodigiosi di Sebastiano Desplanches per non rimediare un passivo più pesante.

Sicuramente, quella di ieri pomeriggio, è stata una prestazione molto deludente nella quale il portiere avversario ne esce col classico “senza voto” in pagella: un dettaglio molto deprimente se si pensa, soprattutto, all’ennesima dimostrazione di amore e di affetto da parte della tifoseria palermitana, la quale ha riempito anche il settore ospiti dello Stadio dei Marmi e non può che essere compresa nel momento di contestazione avvenuto al triplice fischio. Infatti, con la 16esima giornata conclusa e con tanti punti lasciati per strada, sarebbe un’offesa all’onestà intellettuale ammettere che ieri si sia trattato solamente di un incidente di percorso.

A dicembre era impensabile pensare che il Palermo potesse essere così distante dalle prime due posizioni che, salvo clamorosi ribaltoni stagionali, sembrano ormai irraggiungibili. Ad oggi l’unica chance di quella che sarebbe un’impresa miracolosa è rappresentata dai playoff. Tuttavia, con questo trend e con una classifica sempre più corta, è vietato cullarsi e serve una reazione degna di nota già nelle ultime partite di questo 2024 per poi approcciare con mentalità e dignità l’intero girone di ritorno. Facendo un primo bilancio su questa prima parte di stagione, però, i segnali sono molto scoraggianti: l’ambiente rosanero merita tutt’altro e l’auspicio dei tifosi è di rivedere presto una squadra con un rendimento costante, in modo da poter guardare con un ottimismo più fondato al raggiungimento di un traguardo sperato e ambito.