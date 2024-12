Carraese-Palermo, Ranocchia: «Questa sconfitta ci delude molto, fatichiamo a trovare continuità»

Ai microfoni del sito ufficiale del Palermo, Filippo Ranocchia ha commentato con grande lucidità e autocritica la sconfitta subita ieri contro la Carrarese. Una partita difficile, giocata su un campo complicato, che i rosanero non sono riusciti a portare a casa. Ranocchia ha sottolineato l’importanza di ritrovare la continuità dopo la vittoria contro lo Spezia, ammettendo le difficoltà incontrate e ribadendo la determinazione della squadra nel lavorare per superare questo momento.

Ecco le sue parole:

«È stata una partita molto difficile, in un campo altrettanto complicato, che secondo me abbiamo approcciato anche bene. Nel primo tempo abbiamo sviluppato molto gioco, ma forse in modo un po’ sterile. Avremmo dovuto affrettare di più le conclusioni e mettere più palloni in area. Nel secondo tempo abbiamo subito un gol sicuramente evitabile e non siamo riusciti a ribaltare la situazione. Ci abbiamo provato nel primo tempo, mentre nel secondo siamo stati forse meno ordinati. Il gol subito ci ha tagliato le gambe e non siamo riusciti a cambiare il risultato. Abbiamo calciato poco in porta: dovevamo essere più precisi e aumentare le conclusioni. Siamo molto arrabbiati e delusi. La continuità è ciò che cerchiamo, ma stiamo faticando a trovarla. Dopo la vittoria contro lo Spezia, era fondamentale conquistarne un’altra. Sicuramente non è finita, ma questa sconfitta ci delude molto. Volevamo continuare il trend positivo di prestazioni, quindi dispiace davvero. Come si reagisce? Si reagisce lavorando. Abbatterci non serve a nulla: non possiamo soffermarci troppo su questa sconfitta, altrimenti rischiamo di cadere in un mood negativo. Dobbiamo fare di più e continuare a lavorare. È giusto che i tifosi siano delusi. Quando si vince, siamo tutti contenti; quando si perde, siamo noi i soli artefici del nostro cammino, ed è giusto che ci sia delusione. I primi delusi siamo noi, perché scendiamo in campo per vincere, e volevamo farlo anche contro la Carrarese. Purtroppo non ci siamo riusciti».