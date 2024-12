Gds: “Palermo, difficile fare peggio di così. Oggi fuori dai play-off?”

La disfatta di Carrara segna un punto di non ritorno per il Palermo, che ha mostrato il peggio di sé in una partita in cui non si è mai realmente visto il carattere necessario per competere in Serie B. Come raccontato nel pezzo firmato da Luigi Butera per il Giornale di Sicilia, i rosanero, reduci dal successo contro lo Spezia, sembravano sulla strada della ripresa, ma la prestazione di ieri ha dimostrato che i problemi sono ancora tutti lì, sotto gli occhi di tifosi e addetti ai lavori.

Il match contro la Carrarese, che sulla carta doveva rappresentare un’opportunità per dare continuità, si è trasformato in una caduta rovinosa, segnata da errori difensivi grossolani e un attacco sterile, incapace di produrre un solo tiro nello specchio della porta avversaria in 97 minuti. Butera descrive con precisione l’imbarazzante disorganizzazione vista in campo, sottolineando come la squadra di Dionisi sia apparsa spenta e priva di idee, quasi rassegnata.