Un uomo del 118 di Palermo sul suo profilo Facebook ha pubblicato le immagini della sua stessa stanchezza e dei colleghi stremati in una classica giornata in prima linea a combattere il Virus. C’è una infermiera accasciata sul volante.

“Sto pensando a ciò che ho vissuto oggi (ieri, ndr) assieme alla mia équipe, vestiti per otto ore di fila con un sospetto in ambulanza poi essere positivo, otto ore interminabili e ancora non è finita…”.





“Ci sono persone che restano sole a casa – racconta un camice bianco -. Abbiamo soccorso due signori anziani che poi, purtroppo, sono deceduti. Quelli che restano non sanno che fare. C’è chi non ha nessuno, chi non ha figli, né famiglia…”. Il Covid sta spalancando un abisso di sofferenze e solitudini.