Il Palermo su FIFA 23: accordo tra EA Sports e la Serie BKT

Dopo tanti anni il Palermo tornerà su FIFA.

Anche la Serie BKT, infatti, entra a far parte della piattaforma EA SPORTS™, uno dei leader mondiali dell’intrattenimento digitale interattivo. L’accordo con i creatori della più grande serie di videogiochi sportivi al mondo rafforza ulteriormente l’immagine internazionale della Serie BKT e il legame con le nuove generazioni, a cui la Lega Serie B ha prestato grande attenzione negli ultimi anni.

L’accordo di licenza mondiale include la licenza del logo del campionato, del trofeo, della patch ufficiale, del pallone ufficiale, dei kit di gioco ufficiali e dei nomi delle squadre. Le 20 squadre saranno quindi presenti nel prossimo gioco EA SPORTS™ FIFA 23 e nelle edizioni seguenti. FIFA 23 sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 30 settembre.

Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata parla di un nuovo passo per far conoscere la Serie BKT in tutto il mondo, “proseguendo quel percorso di internazionalizzazione iniziato la scorsa stagione e che ha permesso al nostro campionato di essere visibile in 40 Paesi, fidelizzando gli appassionati di calcio italiani e le migliaia di italiani che vivono all’estero. L’accordo che ci lega a uno dei maggiori player mondiali dell’intrattenimento digitale ci permetterà poi di essere ancora più vicini ai giovani, e non solo, tifosi delle nostre squadre’.

“Siamo entusiasti di annunciare l’integrazione della Serie BKT in FIFA 23 e oltre”, ha dichiarato James Salmon, direttore marketing di EA SPORTS FIFA. “Abbiamo un impegno costante e profondo nei confronti del calcio italiano e questa partnership ci permetterà di offrire esperienze interattive più autentiche per i tifosi italiani sia ora che negli anni a venire.”