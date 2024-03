Come si legge su “Repubblica.it” il gup del tribunale per i minorenni Maria Pino ha condannato a otto anni e otto mesi l’unico minorenne che lo scorso 7 luglio ha preso parte allo stupro di gruppo di una diciannovenne a Palermo in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Il processo si celebrava in abbreviato. La procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna aveva chiesto 8 anni.

Continue Reading