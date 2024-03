Clamoroso Federer, rotto il silenzio sul clamoroso ritorno: “Spero nel 2024” | Tifosi impazziti

Annuncio sorprendente da parte dell’ex tennista svizzero, che ha mandato completamente in estasi i supporters e tutti gli appassionati, pronti a rivedere il loro idolo con la racchetta in mano.

Nel settembre del 2022 uno dei più grandi simboli del tennis e più in generale di tutto lo sport ha annunciato il ritiro. Roger Federer infatti, dopo qualche problema fisico e alcune sconfitte di troppo che lo avevano fatto addirittura uscire fuori dal ranking mondiale, ha deciso che era giunto il momento di appendere la racchetta al chiodo.

Il 23 settembre 2022 infatti Re Roger ha giocato il suo ultimo incontro insieme a Rafa Nadal, perdendo in coppia contro gli avversari Tiafoe e Sock. In tanti dunque lo hanno omaggiato dopo il suo addio, che ha sancito la fine di un’era fatta di successi e vittorie.

Tuttavia qualche tempo fa alcune clamorose dichiarazioni proprio da parte del 42enne nato a Basilea hanno lasciato senza parole tutto l’ambiente tennistico e non solo. Il fuoriclasse infatti pare essere in grado di tornare a competere in questo 2024, e ha già fatto impazzire i tifosi.

Il fuoriclasse pronto a tornare in pista

E’ stato un 2023 da dimenticare per Rafael Nadal. Lo spagnolo infatti a causa di diversi problemi fisici è rimasto troppo spesso fermo ai box, non prendendo parte a diversi tornei. Il peggio per lui però sembra essere passato, e da qualche mese è tornato a competere, anche se ha ancora bisogno di tempo per tornare in forma.

Questa, stando proprio a quanto affermato dal fenomeno iberico, dovrebbe essere la sua ultima stagione prima del ritiro. C’è però chi spera che un suo ritiro dall’attività agonistica sia ancora molto lontano. Si tratta di Roger Federer, suo storico rivale, che si è augurato di vederlo di nuovo al top in questo 2024.

Le parole al miele di Federer su Nadal

”Spero che possa tornare molto forte nel 2024. Sarebbe fantastico per il tennis se lui e Djokovic potessero continuare a giocare per tutto il tempo che desiderano”. Queste le parole del suo ex rivale, rilasciate qualche mese fa durante un evento.

Federer in questo modo ha dimostrato che, al netto delle tante sfide e battaglie di cui i due si sono resi protagonisti, trovandosi spesso l’uno contro l’altro, la stima non manca assolutamente, e si è augurato un futuro roseo sia per il tennista maiorchino che per un altro simbolo di questo sport, ovvero Novak Djokovic.