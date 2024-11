Palermo-Spezia: le previsioni meteo

Domenica, alle ore 15:00, al Renzo Barbera, andrà in scena il match tra Palermo e Spezia, valido per la quindicesima giornata di Serie B. Sarà una sfida importante per entrambe le squadre, e le condizioni meteorologiche sembrano promettere un clima complessivamente favorevole, seppur con qualche elemento di attenzione.

Condizioni generali

Durante l’orario della partita, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con temperature intorno ai 15°C, ideali per il gioco, né troppo fredde né eccessivamente calde. Non sono previste precipitazioni significative, garantendo un campo asciutto e ottime condizioni di visibilità.

Vento

Il vento, proveniente da Nord-Nord-Ovest, soffierà con intensità moderata a circa 21 km/h. Questo potrebbe avere un leggero impatto sui palloni alti e sulle traiettorie dei calci piazzati, rendendo importante per i giocatori calcolare con attenzione le dinamiche in aria.

Umidità e pressione atmosferica

L’umidità prevista è intorno al 79%, una condizione tipica per Palermo in questa stagione, che potrebbe influenzare leggermente la sensazione di temperatura percepita dai giocatori e dai tifosi. La pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1020 hPa, segno di condizioni meteo senza particolari sorprese. Con il mare calmo e una temperatura dell’acqua a 20,3°C, anche i venti moderati non dovrebbero causare disagi rilevanti. I tifosi potranno godersi il match in uno scenario meteorologico favorevole. Si raccomanda comunque di vestirsi adeguatamente per il vento e di portare con sé una giacca leggera per il comfort sugli spalti. Un clima che si preannuncia equilibrato, proprio come potrebbe essere la sfida tra le due squadre, pronte a darsi battaglia per i tre punti. Al Renzo Barbera, domenica, lo spettacolo sarà garantito sia sul campo che sugli spalti!