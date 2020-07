Il Palermo è alla ricerca di nuovi elementi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie C. Stando a quanto riferito da “Itasportpress.it”, in tal senso l’ipotesi ideale per il club rosanero è rappresentata da Luca Rizzo, ex centrocampista di Atalanta e Sampdoria tra le altre. Classe 1992, il calciatore è in grado di giocare sia come interno di centrocampo, sia come esterno offensivo. Le caratteristiche tattiche del giocatore andrebbero a combaciare con l’idea del club di proseguire con il 4-3-3. Fino a questo momento c’è stato semplicemente un sondaggio tra le parti, e pareche il giocatore sia pronto a scendere in Serie C nel caso in cui il Palermo dovesse formalizzare l’offerta.