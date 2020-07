Il Palermo dopo aver conquistato la promozione in Lega Pro sta cominciando a pensare all’organico per la prossima stagione. I rosanero cambieranno tanto rispetto alla Serie D, anche perché la Lega Pro è un campionato molto più complicato rispetto al torneo dilettantistico e sono tante le squadre che punteranno alla promozione in Serie B, obiettivo stagionale dei rosanero. Al momento sono tanti i nomi che circolano in orbita rosanero, tra questi c’è quello di Desiderio Garufo, terzino della Reggina, che ha conquistato la Serie B con la squadra granata. Secondo quanto riportato stamattina da “La Gazzetta dello Sport” il giocatore sarebbe sul taccuino del duo formato da Sagramola e Castagnini, insieme al difensore centrale Loiacono. Al momento secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Il giocatore vorrebbe giocare la Serie B appena conquistata e non avrebbe quindi intenzione di scendere di categoria. Il Palermo aveva pensato a lui anche la scorsa stagione, ma alla fine si concretizzò il matrimonio tra Garufo e la Reggina. Al momento una trattativa risulta difficile, ma nel calcio mai dire mai.