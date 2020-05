A Palermo si attende l’attivazione del sistema di prenotazione che permetterà alle famiglie con bambini e ai cittadini con disabilità di scegliere in quale area verde recarsi. Secondo quanto riporta “Gds.it”, gli ingressi saranno limitati sia negli orari che nel numero delle persone. Il Comune di Palermo in una nota ha specificato che sono considerate adulte le persone oltre i sedici anni di età, mentre per le persone con disabilità non esiste alcuna limitazione di età. Le fasce orarie consentite sono dalle 9 alle 10,30, dalle 11.00 alle 13, dalle 14.00 alle 15,30 e dalle 16.00 alle 18.00.