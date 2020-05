L’emergenza Coronavirus sembra stia scemando in Sicilia, i contagi sono in calo. Ciò nonostante c’è ancora qualcuno che specula sulla pandemia che ha sconvolto tutto il mondo. Infatti secondo quanto riporta “Palermo Today”, a Carini un commerciante vendeva un normale detergente come sanificante, fortunatamente la Guardia di Finanza l’ha scoperto e ha sequestrato 20 confezioni, che sono l’equivalente di 9 litri. Inoltre il commerciante è stato segnalato alle autorità giudiziarie per frode in commercio.