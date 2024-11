Palermo, settore giovanile e femminile: i risultati delle gare

Questi i risultati delle gare del Settore Giovanile e Femminile rosanero:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Serie C Femminile – Girone C, 12ª giornata

PALERMO WOMEN-MONTESPACCATO 1-1 (Bonanno)

PRIMAVERA

Primavera 2 – Girone B, 9ª giornata

SPEZIA-PALERMO 0-0

UNDER 17 MASCHILE NAZIONALE

Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 11ª giornata

PALERMO-COSENZA 5-1 (Nicolosi, Nicolosi, Nicolosi, Federico, Ribaudo)

UNDER 16 MASCHILE NAZIONALE

Sosta

UNDER 15 MASCHILE NAZIONALE

Sosta

UNDER 15 MASCHILE REGIONALE

Campionato Elite Under 15 Regionale – Girone A, 9ª giornata

PALERMO-AURORA MAZARA 2-1 (Carmicino, Bogdani)

UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

Campionato Regionale Under 15 Femminile – Girone A, 5ª giornata

FORTITUDO BAGHERIA-PALERMO 1-2 (Cilio, Cilio)

UNDER 14 MASCHILE REGIONALE

Campionato Under 14 Regionale Fase Provinciale – Girone B, 4ª giornata

PALERMO-CIAKULLI CALCIO 3-2 (La Rosa, Retella, Pillitteri)

UNDER 12 FEMMINILE

– Campionato Under 11 Pulcini II° Anno – Girone B, 3ª giornata

TERZO TEMPO-PALERMO 1-4

– Esordienti Fair Play Misti 2012-2013 – Girone C, 4ª giornata

PALERMO-PANORMUS 3-0