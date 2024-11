Palermo-Sampdoria: raggiunta quota 18.876 spettatori

Mancano circa 48 ore dal fischio d’inizio di Palermo-Sampdoria, match della 14esima giornata di Serie B in programma domenica 24 novembre allo stadio “Renzo Barbera”. Entrambe le squadre sono reduci da una partenza di stagione al di sotto delle aspettative e scenderanno in campo con l’obbiettivo di riscattarsi. Attraverso i propri canali ufficiali, i rosanero hanno annunciato che al momento saranno attesi ben 18.876 spettatori. Il dato è destinato a salire considerati i due giorni che i tifosi hanno ancora a disposizione per acquistare il biglietto.

