Palermo, ripresi gli allenamenti. Il report

Il Palermo ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti al Centro di Formazione Atletico (CFA) in vista del prossimo match contro la Juve Stabia, sotto la guida dell’allenatore Alessio Dionisi. La sessione di allenamento è iniziata con un riscaldamento motorio e tecnico, seguito da un lavoro specifico suddiviso per reparti. Successivamente, i giocatori hanno partecipato a una partita 8 contro 8, utile per migliorare l’intesa e le dinamiche di squadra. La seduta si è conclusa con un’esercitazione aerobica, mirata a migliorare la resistenza e la forma fisica generale dei giocatori. Questi allenamenti sono fondamentali per preparare la squadra a una prestazione ottimale nella prossima sfida.

Continue Reading