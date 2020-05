Il mercatino di Viale Campania per ora resta chiuso, ed è scattata questa mattina la protesta degli ambulanti che hanno presidiato la via per ottenere l’ordinanza esecutiva per tornare all’attività. Il presidente di Confimpresa Palermo, Giovanni Felice, ha parlato della situazione ai microfoni del “Giornale di Sicilia”, queste le sue parole: ” Ci dovrebbe essere a breve l’ordinanza per aprire i mercati – ha detto Giovanni Felice, Confimpresa Palermo – speriamo facciano presto. Fino a quando non avremo notizie certe continueremo a presidiare ogni mattina i nostri mercati”. Dello stesso avviso Samuele Vasta: “Chiediamo il diritto di lavorare per portare avanti le nostre famiglie, non vogliamo regali, siamo prontissimi a rispettare le misure di prevenzione per dare la sicurezza prima ai clienti e poi a noi. Noi non possiamo aspettare che arrivino i soldi dal cielo perchè non arrivano. Se il sindaco non vuole farci lavorare che ci dia mille euro al giorno e noi ci stiamo a casa, noi vogliamo lavorare e basta”.