Dario Saric è intervenuto in conferenza stampa commentando la vittoria contro la Reggina.

Ecco le sue parole:

«Non so se festeggeremo la vittoria (ride, ndr) con le vittorie si è più felici. Gli acquisti hanno alzato il livello. Obiettivo? Penso che come cosa primaria bisogna mantenere l’umiltà e raggiungere la salvezza. È giusto che i tifosi sognano e ci diano una mano. Raggiungiamo l’obiettivo poi si vedrà. Non ho trovato difficoltà a giocare esterno in fase di non possesso. Il mister mi ha chiesto questo tipo di lavoro e ho cercato di farlo al meglio».