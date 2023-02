Il tecnico della Reggina Pippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo. La prima domanda non poteva che essere su ciò che sta facendo discutere l’ambiente calabrese nelle ultime ore, il divieto di trasferta per i tifosi amaranto.

In apertura di conferenza, infatti, un giornalista pone a seguente domanda: “Reggina a Palermo senza tifosi, una decisione scellerata per favorire una partita di dilettanti tra Castrovillari e Catania, sarebbe bastato non far arrivare i tifosi catanesi a Castrovillari per evitare il tutto. Cosa ne pensa?”.

La risposta di Inzaghi:

«Ci dispiace molto della loro assenza. Penso che sia brutto per noi andare a giocare in uno stadio da serie A senza di loro. I nostri tifosi sono semprwe stati numerosi in trasferta e si sono comportanti benissimo, non vedo perché dobbiamo andare a giocare in uno stadio così privi dei nostri sostenitori. Ci privano di una cosa per noi fondamentale, cercheremo di fare una partita importante anche per loro».

Sul mercato dei rosanero ha detto: «Il Palermo ha preso Tutino e Verre nell’ultima sessione. Hanno fatto un mercato top come lo era anche la scorsa estate. Sarà una partita difficile, ma nessuno ci vieta di sognare, l’obiettivo è quello di sempre».