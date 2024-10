Palermo-Reggiana: i convocati di Viali. Out Gondo e Rozzio

Sono 24 i calciatori convocati di Viali per la sfida contro il Palermo in programma domani alle ore 15.00 al Renzo Barbera. Ancora fuori Gondo e Rozzio per infortunio e Kabashi, a cui si aggiungono anche Sposito e Cavallini. Recupera infine Sampirisi:

Portieri: Bardi, Motta, De Falco

Difensori: Fiamozzi, Fontanarosa, Libutti, Meroni, Nahounou, Lucchesi, Sampirisi

Centrocampisti: Cigarini, Ignacchiti, Portanova, Reinhart, Sersanti, Stulac, Vergara, Urso

Attaccanti: Maggio, Okwonkwo, Vido, Girma, Marras, Pettinari