Palermo: primo allenamento in rosanero per Appuah

Primo allenamento in rosanero per Appuah. Il neo attaccante del Palermo è stato ufficializzato oggi e nel pomeriggio è già sceso in campo per il primo allenamento con i suoi nuovo compagni.

Il Palermo si trova attualmente al centro sportivo presso il resort di Calmasino, dove sta intensificando la preparazione in vista della prossima sfida di Coppa Italia. Domenica, alle ore 18.30, i rosanero affronteranno il Parma in una partita che si preannuncia cruciale per il loro cammino nella competizione.

L’arrivo di Appuah è visto come un’importante aggiunta al reparto offensivo del Palermo, con l’allenatore e i tifosi che ripongono grandi speranze nel nuovo acquisto. Durante l’allenamento odierno, Appuah ha avuto l’opportunità di familiarizzare con i suoi nuovi compagni di squadra e di iniziare ad assimilare gli schemi di gioco del mister. In alto un fermo immagine dalla stories pubblicata dal Palermo su Instgaram.