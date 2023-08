L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Prati e Morutan.

Per gli altri reparti i rosa hanno già individuato gli oggetti del loro desiderio: Prati a centrocampo e Morutan in attacco. Il primo, in stand-by da mercoledì, dovrebbe decidere tra oggi e domani se nel suo futuro ci sarà il Palermo (che gli offre un contratto quinquennale e ha l’accordo totale con la Spal, la quale a sua volta vuole rispettare la parola dara al City Group), o il Cagliari (che a differenza dei rosa garantirebbe al giocatore l’approdo immediato in massima serie).

«C’è una trattativa in corso e vedremo cosa succederà – dice Rinaudo-. Ci sono stati tanti riscontri per capire se fosse fattibile, sapremo la verità nei prossimi giorni». Per il secondo il dialogo con il Galatasaray può intensificarsi nelle prossime 48 ore, favorito dal progressivo ritiro delle altre pretendenti da Italia e Turchia.

Palermo, tre piste per il terzino sinistro: si complicano Di Chiara e Corrado

Rebus Saric: l’Antalyaspor tenta il bosniaco ma il Palermo non fa sconti