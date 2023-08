L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

Dopo le uscite tocca alle entrate: la settimana che condurrà il Palermo all’esordio in campionato si prospetta cruciale per quanto riguarda i nuovi innesti, Rinaudo e Bigon sono al lavoro per rinnovare la catena di sinistra con un colpo per reparto, ma non sono da escludere operazioni a sorpresa in caso di altre cessioni eccellenti: se i rosa sono impegnati a trovare una squadra agli ultimi esuberi rimasti (Crivello, Doda e Marong) e una soluzione adeguata per definire l’affare Damiani-Triestina, l’avvio dei colloqui tra l’Antalyaspor e l’entourage di Saric rischia di sparigliare le carte, qualora la trattativa vada a buon fine, e spingere la dirigenza a un nuovo innesto a centrocampo.

Per ora il corteggiamento al bosniaco ha carattere puramente interlocutorio e già il precedente sondaggio del Bari non aveva avuto seguito. Nei prossimi giorni le intenzioni del club turco dovrebbero farsi più chiare, ma il Palermo non ha comunque nei piani una cessione al ribasso di Saric (pagato 1.8 milioni di euro dodici mesi fa).