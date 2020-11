Il Palermo sta cavalcando l’onda dell’entusiasmo, gli uomini di Boscaglia sono reduci da due vittorie consecutive contro Juve Stabia e Paganese, adesso i rosa cercano il tris contro il Potenza. Il tecnico gelese pian piano sta recuperando tutti gli elementi, dopo il focolaio di Coronavirus che ha privato i rosa di numerosi giocatori, e i risultati si stanno vedendo. Adesso l’obiettivo del Palermo è quello di risalire la classifica e di andare in zona playoff, lì dove fino all’ultimo gli uomini di Boscaglia si potranno giocare la promozione in Serie B. Di contro domani ci sarà il Potenza di mister Capuano che è reduce da due sconfitte consecutive, e che in più ha perso il bomber Cianci per squalifica. Ilovepalermocalcio.com vi presenta le probabili formazioni e le ultime notizie di Palermo-Potenza.

ULTIME PALERMO: Boscaglia dovrà rinunciare a Palazzi e Corrado che si sono infortunati contro la Paganese, entrambi infatti non sono stati convocati e quindi non disputeranno la gara contro il Potenza. In più si aggiunge l’assenza di Valente che si è infortunato contro il Catania e non recupera per il match contro i rossoblu. Boscaglia sembra intenzionato a confermare lo stesso modulo che portato ai 6 punti contro Juve Stabia e Paganese, ovvero il 4-2-3-1. In porta ci sarà Pelagotti, davanti a linea difensiva formata da Almici, Peretti, Marconi e Crivello. A centrocampo il duo composto da Odjer e Martin, che avranno il compito di dirigere il gioco dei rosanero. Sulla trequarti spazio al trio che ha fatto tanto bene contro la Paganese, con Kanoute, Rauti e Floriano che avranno il compito di servire la prima punta Saraniti, quest’ultimo alla ricerca del terzo gol consecutivo.





ULTIME POTENZA: La squadra rossoblu è reduce dalla sconfitta per 1-0 contro la Vibonese, ciò nonostante Capuano ha tutta l’intenzione di confermare lo stesso undici visto contro la squadra calabrese. Il tecnico campano però dovrà rinunciare al difensore Conson e al bomber della Lega Pro, Pietro Cianci, che finora ha realizzato 7 gol. Entrambi sono stati squalificati e salteranno il match contro il Potenza. Il modulo sarà il 3-5-2, in porta ci sarà Brescia. Davanti a lui linea a 3 formata da: Coccia, Boldor e Di Somma. Centrocampo molto folto dove sulle fasce proveranno a spingere Panico e Viteritti, mentre sulla linea mediana il trio formato da Sandri, Iuliano e Coppola, quest’ultimo capitano della squadra. In avanti il duo formato da Ricci e Volpe, che avranno il compito di non far rimpiangere Cianci.

ARBITRO: Sarà Paolo Bitonti della sezione di Bologna il direttore di gara che arbitrerà la partita tra Palermo e Potenza, match valido per il recupero della 2a giornata del girone C di Lega Pro. Gli assistenti saranno Amedeo Fine di Battipaglia e Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata; il quarto uomo sarà Daniele Rutella di Enna.

PROBABILI FORMAZIONI:

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti, Almici, Peretti, Marconi, Crivello; Odjer, Martin; Kanoute, Rauti, Floriano; Saraniti. A disp: Fallani, Matranga, Doda, Accardi, Silipo, Lancini, Lucca, Broh, Luperini. All. Boscaglia.

POTENZA (3-5-2): Brescia, Coccia, Boldor, Di Somma; Panico, Sandri, Iuliano, Coppola, Viteritti; Ricci, Volpe. All. Capuano.