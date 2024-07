Palermo, Pierozzi: «Sono contento, ho fatto di tutto per venire qui»

Il nuovo acquisto del Palermo Niccolò Piero ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rilasciando le seguenti parole:

«Sono emozioni bellissime, ho voluto fortemente questa società, è stata una lunga trattativa ma il mio desiderio era venire qui. Sono contentissimo. Penso che piazza, la tifoseria e la storia della squadra sono stati fondamentali per la mia scelta. Volevo venire qui, ho fatto di tutto e non vedo l’ora di iniziare. Il gruppo che c’è dietro èp una garanzia di qualità e professione, quindi non è stato difficile scegliere ma una marcia in più. Mio fratello mi ha parlato benissimo della città e della tifoseria, arrivo con un bel biglietto da visita».