Il Palermo lavora alla squadra che dovrà affrontare il campionato di Serie C. La dirigenza rosanero vorrebbe confermare alcuni giovani che in questa stagione hanno ben figurato. Tra questi c’è anche il centrocampista classe 2000 Christian Langella che, in particolar modo, nella seconda parte di stagione ha trovato continuità e dimostrato duttilità giocando anche da terzino. Il centrocampista toscano, in prestito per la stagione da poco terminata, è di proprietà del Pisa che, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ha intenzione di rinnovagli il contratto e fargli firmare un triennale, con la trattativa che è a buon punto.

Questo rinnovo di contratto sembrerebbe poter chiudere, in maniera definitiva, le porte ad un ritorno in Sicilia, ma non è proprio così. Il club nerazzurro, sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è disposto a cederlo, ma solo di fronte ad un’offerta congrua al valore del centrocampista. Nelle prossime settimane, quando magari il Pisa capirà in quale campionato sarà impegnato, potrebbero aprirsi delle trattative con i rosanero, club dove, ormai cosa nota, Langella tornerebbe volentieri.