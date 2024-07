Palermo, per la porta ecco Gomis: la scheda di presentazione

Il Palermo chiude la porta. Alfred Gomis è un nuovo portiere dei rosanero, che presto saluteranno Mirko Pigliacelli. Nato il 5 settembre 1993 a Ziguinchor, in Senegal, Alfred, con i suoi 196 centimetri di altezza, è uno di quei portieri in grado di dominare l’area di rigore con un’impressionante presenza fisica.

La sua storia calcistica inizia proprio in Italia. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Torino, ha dimostrato fin da subito il suo talento tra i pali, tanto da attirare l’attenzione degli osservatori del club granata. Nel 2010, a soli 17 anni, entra a far parte della prima squadra del Torino, ma deve attendere ancora qualche anno per il suo debutto ufficiale, poiché il club preferisce mandarlo in prestito per fargli acquisire esperienza.

Il suo primo prestito lo porta al Crotone nella stagione 2013-2014, dove riesce a farsi notare, a mettere minuti sulle gambe e a muovere i primi passi nel calcio professionistico. L’anno successivo, viene prestato all’Avellino, dove continua la sua crescita professionale. Le sue prestazioni non passano inosservate e attira l’interesse di altri club italiani, ottenendo prestiti successivi a Cesena, Bologna e Salernitana.

La svolta decisiva della sua carriera arriva nel 2017 quando viene acquistato dalla SPAL, club con cui disputa due stagioni da titolare in Serie A, dimostrando di poter competere ai massimi livelli del calcio italiano. Dopo l’esperienza a Ferrara, Alfred si trasferisce al Dijon, in Francia, nel 2019. Qui continua a mettersi in mostra nonostante le difficoltà della squadra, confermandosi come un portiere di grande affidabilità.

Nonostante i successi e le soddisfazioni a livello di club, Alfred Gomis ha anche un sogno a livello internazionale. Grazie alle sue origini senegalesi, ha l’opportunità di rappresentare il Senegal, con cui debutta nel 2017. La sua presenza nella nazionale senegalese culmina con la partecipazione alla Coppa d’Africa 2019, dove la sua squadra arriva fino alla finale, perdendo però contro l’Algeria.

La stagione 2024-2025 segnerà un nuovo capitolo per Alfred Gomis, con il suo approdo al Palermo. I rosanero ed il Ds Morgan De Sanctics hanno visto in lui il portiere ideale per dare solidità e sicurezza alla propria difesa, che soprattutto potrà far nascere una sana competizione per la lotta alla titolarità con Desplanches.

Gomis, è un colpo importante per la cadetteria. Un giocatore che porta con sé esperienza internazionale e di categorie nettamente superiori. I tifosi rosanero e soprattutto mister Dionisi possono guardare al futuro con ottimismo, sapendo di poter contare su un portiere di grande valore e di grande affidabilità. L’estremo difensore si trasferisce al Palermo a titolo definitiva firmando un contratto fino al 2026.