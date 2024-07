Venezia, Di Francesco si presenta: «Ho seguito i playoff e la vittoria contro mio figlio a Palermo»

Giornata di presentazione a Venezia. Il nuovo tecnico dei lagunari, Eusebio Di Francesco si è presentato alla stampa. Esprimendosi su vari temi, tra questi anche i playoff vinti.

Ecco le sue parole:

«Ringrazio il Frosinone, in particolare il presidente Stirpe, il direttore Angelozzi, i ragazzi straordinari e i tifosi che mi hanno fatto sentire come uno di loro. Siamo retrocessi immeritatamente, ma auguro al Frosinone di tornare in Serie A. Ho sempre scelto le persone prima della squadra e ringrazio il presidente del Venezia per questa opportunità».

A livello di modulo su cosa lavorerà?

«Oggi come oggi si parla più di principi di gioco, cercheremo di dare continuità alla linea a 3 come fatto a Frosinone. Davanti con due-tre attaccanti a seconda delle esigenze. Cosa può mancare? Creatività, voglio giocatori che sappiano fare l’uno contro uno. Tutti si lamentano che non si salta più l’uomo ed è importante in tal senso muoversi bene».

Cosa trasmetterà ai giocatori?

«L’equilibrio e la capacità di affrontare tutti i momenti. Oggi si va in ritiro e tutti siamo più belli e bravi perché nessuno è scontento da tifosi, stampa e giocatori. Poi l’allenatore deve fare delle scelte e lì cambiano le cose».

A Frosinone ha stupito per il bel calcio a tratti.

«Mi interessa di più l’obiettivo. Sì, abbiamo sorpreso certe squadre, ma nel girone di ritorno siamo rimasti senza la linea difensiva titolare. La differenza fra salvezza o meno è sottilissima, un punto lasciato per strada può fare la differenza».

Ha fatto nomi sul mercato?

«Stiamo scegliendo i giocatori insieme, non è poco. Cercando giocatori che completino la rosa. Mi auguro che arrivino prima possibile (ride, n.d.r.)».

Come vede Pohjanpalo e Joronen? Ha seguito il Venezia quest’anno?

«Una volta si diceva che servono il portiere ed il centravanti. Li ho seguiti, ho seguito il Venezia, che ha vinto anche contro mio figlio a Palermo. Sono tutti importanti sono ragazzi interessanti, una difesa solida .Già li vedevo attenti e applicati, dovranno esserlo ancora di più».