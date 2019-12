Il Palermo ieri ha finalmente ufficializzato il primo acquisto del mercato di riparazione, si tratta di Andrea Silipo, under proveniente dalla Roma. Il calciomercato dei rosanero non è finito qua, infatti secondo quanto riporta “MondoRossoblu.it” i rosa vorrebbero un rinforzo anche in difesa. Nel mirino c’è Andrea Petta, difensore centrale che si è appena svincolato della Sicula Leonzio. Finora l’agente ha smentito qualsiasi trattativa, ma pare che i contatti siano già avviati. Su di lui c’è da registrare anche l’interesse del Taranto.