Dario Mirri sin dal suo insediamento da presidente del Palermo disse di voler costruire un centro sportivo. L’idea era quella di averlo a disposizione entro poco tempo, ma la pandemia da Coronavirus ha rallentato tutto. In casa Palermo, al momento, l’argomento principale è quello legato alla concessione del “Barbera“ da risolvere entro il 29 luglio, poi si dovrà anche lavorare alla costruzione della squadra chiamata ad affrontare il campionato di Serie C. Senza, appunto, trascurare l’idea di costruire il centro sportivo.

Nella testa della dirigenza rosanero ci sono due località e sono Torretta e Piana degli Albanesi, terreni con caratteristiche diverse tra loro. Il primo, se il Palermo dovesse decidere di costruire lì, diverrebbe di proprietà, il secondo verrebbe solo dato in concessione.

Qualche giorno fa Sagramola, intervistato da “Repubblica“, ha dichiarato che il Palermo è in attesa che venga emanato il bando di concessione per il campo adiacente al terreno, che in caso, sarebbe propedeutico allo sviluppo del progetto. Questo bando il Comune di Torretta non l’ha ancora emanato, ma ha già approvato il bilancio di previsione 2020/2022 che prevede la spesa di € 1.242.000,00 per il lavori riguardanti lo stadio. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il bando sarebbe pronto e a breve verrà pubblicato, dovranno soltanto essere effettuate alcune modifiche. Nel frattempo, in questo ultimo periodo tra il proprietario del terreno di Torretta e la dirigenza rosanero non vi sono stati contatti, cosa che invece è accaduta con il sindaco di Piana degli Albanesi la settimana scorsa.

Il Palermo è chiamato a fare una scelta, ma dovrà farla a breve, perché se l’idea è quella di costruire il centro sportivo non si potrà rimandare in eterno, ma sempre in attesa che venga emanato il bando dal Comune di Torretta.