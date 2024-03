Palermo, paura in via Nicolò Garzilli: crollano calcinacci da un balcone

Attimi di paura in via Nicolò Garzilli, nei pressi di via Libertà. Alcuni calcinacci sono crollati da un balcone in un tratto di strada molto trafficato. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che, tramite l’autoscala, hanno avviato l’intervento di messa in sicurezza del prospetto dell’edificio. Sul posto anche le pattuglie della polizia municipale dove il traffico è inevitabilmente andato in tilt.

Il crollo sarebbe stato provocato dalle infiltrazioni dovute alle piogge degli ultimi giorni nel capoluogo.