Caterina Balivo si trasferisce a Palermo: ecco dove vivrà

Caterina Balivo sarà presto una nuova cittadina palermitana. Durante una puntata del suo programma «La volta buona», la nota conduttrice ha annunciato di trasferirsi nel capoluogo siciliano, esattamente in un antico palazzo del centro storico situato tra le vie caratteristiche che raccontano il passato e il presente della città.

Già in passato Caterina Balivo annunciò il suo amore per Palermo, dopo aver trascorso lì un weekend, in un post sui social: «Ogni volta che vengo in Sicilia mi riprometto di tornarci più spesso. E giuro che stavolta lo farò: Sicilia bedda».