Palermo, paura al Policlinico: paziente minaccia le infermiere e picchia un medico

Momenti di follia e tensione nella giornata di oggi al Policlinico di Palermo. Come riporta Tag24.it un medico sarebbe stato aggredito da un paziente rimediando diverse ferite, guaribili in 15 giorni: la sua unica “colpa” era di aver chiesto al paziente di non fumare in stanza. In altre tre precedenti occasioni, il 32enne protagonista ha aggredito in diverse occasioni le infermiere, insultato altri pazienti e la propria moglie e minacciando la direttrice dell’unità di Chirurgia plastica con frasi choc: «Ti do fuoco». Il 32enne è stato allontanato dal Policlinico dopo essere stato denunciato.

