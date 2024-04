Palermo-Parma 0-0: il live del match, termina il primo tempo

Al Renzo Barbera il Palermo cerca la serata del riscatto contro il Parma di Pecchia. I rosanero vogliono ottenere i primi tre punti della gestione Mignani. L’allenatore ex Bari si affida a Brunori con Di Francesco. Lund preferito ad Aurelio, Ceccaroni dalla panchina. Henderson dal primo minuto con Gomes in mezzo al campo. Gli emiliani vogliono mantenere il primo posto in classifica e avvicinarsi sempre di più alla promozione diretta e al titolo in Serie B. Il Palermo è reduce da due pareggi consecutivi contro Sampdoria e Cosenza e vuole dare una scossa alla propria stagione in questo rush finale proprio contro una big.

PRIMO TEMPO

Si chiude il primo tempo al Renzo Barbera. Risultato fermo sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti. I rosanero perdono Di Mariano per infortunio e sprecano due buone occasioni da gol.

46′ Occasione Parma con il colpo di testa di Cyprien, Pigliacelli con un colpo di reni manda la palla in calcio d’angolo per evitare guai peggiori.

43′ Ammonizione per Diakité.

39′ Errore di Buttaro sbaglia una palla sanguinosa in uscita tentando il dribbling, ne approfitta Di Chiara che conclude col mancino, Pigliacelli si oppone anche alla deviazione.

37′ Ammonizione per il difensore del Parma Osorio.

35′ Lund arriva sul fondo e questa volta mette un’ottima palla in mezzo, sul quale arriva a impattare Mancuso. Tiro di destro che trova la respinta attenta di Chichizola che si distende in calcio d’angolo.

31′ Di Mariano resta a terra dopo uno scontro di gioco con un avversario. Staff medico in campo chiede il cambio per l’esterno rosanero che è costretto a uscire dal campo in barella. Possibile infortunio al ginocchio. Al suo posto entra Buttaro nel ruolo di esterno alto a destra.

29′ Bella iniziativa di Di Mariano che entra dentro il campo e imbuca per Mancuso, il centravanti ex Empoli controlla male la palla e consente il recupero del difensore del Parma che non gli consente di tirare in porta.

22′ Il Parma spaventa il Palermo con una punizione in due calciata da Bernabé che col mancino trova la deviazione di Nedelcearu che fa da muro a Pigliacelli.

19′ Chance nitida per il Palermo: Brunori arriva in area di rigore e col mancino scodella per Di Mariano che chiude in acrobazia ma non trova lo specchio della porta. Occasione costruita bene con recupero palla alto ma sprecata.

12′ Occasione per i rosanero, crosso da sinistra di Lund, prova a chiudere di testa Di Mariano ma viene anticipato dalla chiusura difensiva di Delprato.

8′ Occasione Palermo sull’asse Di Francesco Lund, con lo statunitense che vede lo spazio e lo attacca, concludendo col mancino. Una vita di mezzo tra un tiro e un cross che viene respinto dal portiere.

2′ Subito rosanero pericoli con Mancuso, che si fa ipnotizzare da Chichizola ma l’arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco dell’attaccante.

1′ Inizia la partita al Renzo Barbera tra Palermo e Parma.

FORMAZIONI UFFICIALI

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Lund, 4 Gomes, 5 Lucioni, 7 Mancuso, 9 Brunori (Cap.), 10 Di Mariano, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 23 Diakité, 53 Henderson.

A disposizione: 1 Desplanches, 2 Graves, 6 Stulac, 8 Segre, 11 Insigne, 15 Marconi, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni 70 Traorè, 80 Coulibaly.

Allenatore: Mignani.

PARMA: 1 Chichizola, 3 Osorio, 7 Benedyczak, 8 Estevez, 10 Bernabè, 15 Delprato (Cap.), 28 Mihaila, 39 Circati, 64 Cyprien, 77 Di Chiara, 98 Man.

A disposizione: 22 Turk, 40 Corvi, 4 Balogh, 9 Charpentier, 14 Ansaldi, 17 Colak, 19 Sohm, 20 Hainaut, 21 Partipilo, 23 Camara, 27 Hernani, 47 Zagaritis.

Allenatore: Pecchia.

Arbitro: Aureliano (Bologna)

AA1: Di Giacinto (Teramo)

AA2: Bahri (Sassari)

IV UFFICIALE: Bordin (Bassano del Grappa)

VAR: Nasca (Bari)

AVAR: Meraviglia (Pistoia)