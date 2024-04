Il Palermo non trova la scintilla: 0-0 al Barbera col Parma, Di Mariano esce in barella

Al Renzo Barbera il Palermo non va oltre lo 0-0 col Parma capolista. Deve ancora attendere per Mignani la prima vittoria sulla panchina del club siciliano che colleziona il terzo pareggio consecutivo, questa volta però contro la prima della classe. Il Palermo parte forte e con un atteggiamento propositivo. Gestisce il pallone dal basso e fa girare spesso a vuoto il Parma. Di Mariano e Di Francesco sembrano i piu ispirati e aprono varchi per gli inserimenti, su tutti quelli di Lund che si rende pericoloso prima con un tiro cross e poi con una palla in mezzo per Mancuso, murata da Chichizola. Il Parma attende e subisce il giro palla rosanero. L’infortunio di Di Mariano, uscito in barella a metà primo tempo, costringe Mignani a inserire Buttaro e inevitabilmente la squadra abbassa il baricentro. Nella ripresa la squadra di pecchia si rende padrona del gioco, gestendo il risultato e verticalizzando nel momento giusto. Brunori si divora un gol da pochi passi in acrobazia; gli ingressi di Traoré e Segre vivacizzano un po la manovra ma non cambiano le sorti del match. La squadra si spegne col passare dei minuti, concedendo più campo al Parma. Alla fine l’occasione migliore capita sul destro di Di Francesco che non riesce ad essere incisivo. Contro i primi della classe il Palermo ottiene un punto, il terzo nelle ultime tre. Una risalita ancora troppo lenta per tenere il passo delle altre.

SECONDO TEMPO

92′ Di Francesco ci prova dal limite dell’area col suo piede preferito ma il tiro è debole e centrale, facile preda di Chichizola.

91′ Coulibaly salta di testa sul cross di Lucioni, impatto buono ma tiro smorzato che finisce facilmente tra le bracci del portiere del Parma.

89′ Il Palermo inserisce Coulibaly che prende il posto di Brunori.

78′ Il Parma inserisce Hernani che prende il posto di Benedyczak.

77′ Occasione Palermo con Buttaro che arriva sul secondo palo a concludere al volo sul cross di Di Francesco. Inserimento con i tempi giusti ma tiro strozzato.

71′ Conclusione di Man dalla distanza, Pigliacelli risponde in calcio d’angolo con una respinta quasi da pallavolista.

69′ Il Parma sostituisce Mihaila con Sohm, il Palermo inserisce Segre e Chaka Traoré che prendono il posto di Henderson e Mancuso.

67′ Del Prato verticalizza per Charpentier, tiro sul primo palo che termina sull’esterno della rete, Pigliacelli era sulla traiettoria.

64′ Mancuso ci prova con una conclusione di sinistro in torsione dopo aver agganciato la palla in area spalle alla porta. Il tiro è calibrato male e si allontana dalla porta di Chichizola.

55′ Occasione d’oro per Brunori sulla torre di testa di Henderson. L’attaccante italo-brasiliano prova l’acrobazia al volo ma cicca il pallone che finisce facilmente tra le braccia di Chichizola. Il 9 rosanero spreca una ghiotta chance a inizio secondo tempo.

51′ Il Parma sfiora il vantaggio con il destro a giro di Mihaila, lasciato libero di concludere. Tiro non troppo preciso che si alza troppo fuori dalla traversa. Brivido per Pigliacelli.

45′ Il Parma sostituisce Cyprien con Charpentier, autore del gol contro il Bari nell’ultima giornata di campionato.

45′ Inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

Si chiude il primo tempo al Renzo Barbera. Risultato fermo sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti. I rosanero perdono Di Mariano per infortunio e sprecano due buone occasioni da gol.

46′ Occasione Parma con il colpo di testa di Cyprien, Pigliacelli con un colpo di reni manda la palla in calcio d’angolo per evitare guai peggiori.

43′ Ammonizione per Diakité.

39′ Errore di Buttaro sbaglia una palla sanguinosa in uscita tentando il dribbling, ne approfitta Di Chiara che conclude col mancino, Pigliacelli si oppone anche alla deviazione.

37′ Ammonizione per il difensore del Parma Osorio.

35′ Lund arriva sul fondo e questa volta mette un’ottima palla in mezzo, sul quale arriva a impattare Mancuso. Tiro di destro che trova la respinta attenta di Chichizola che si distende in calcio d’angolo.

31′ Di Mariano resta a terra dopo uno scontro di gioco con un avversario. Staff medico in campo chiede il cambio per l’esterno rosanero che è costretto a uscire dal campo in barella. Possibile infortunio al ginocchio. Al suo posto entra Buttaro nel ruolo di esterno alto a destra.

29′ Bella iniziativa di Di Mariano che entra dentro il campo e imbuca per Mancuso, il centravanti ex Empoli controlla male la palla e consente il recupero del difensore del Parma che non gli consente di tirare in porta.

22′ Il Parma spaventa il Palermo con una punizione in due calciata da Bernabé che col mancino trova la deviazione di Nedelcearu che fa da muro a Pigliacelli.

19′ Chance nitida per il Palermo: Brunori arriva in area di rigore e col mancino scodella per Di Mariano che chiude in acrobazia ma non trova lo specchio della porta. Occasione costruita bene con recupero palla alto ma sprecata.

12′ Occasione per i rosanero, crosso da sinistra di Lund, prova a chiudere di testa Di Mariano ma viene anticipato dalla chiusura difensiva di Delprato.

8′ Occasione Palermo sull’asse Di Francesco Lund, con lo statunitense che vede lo spazio e lo attacca, concludendo col mancino. Una vita di mezzo tra un tiro e un cross che viene respinto dal portiere.

2′ Subito rosanero pericoli con Mancuso, che si fa ipnotizzare da Chichizola ma l’arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco dell’attaccante.

1′ Inizia la partita al Renzo Barbera tra Palermo e Parma.

FORMAZIONI UFFICIALI

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Lund, 4 Gomes, 5 Lucioni, 7 Mancuso, 9 Brunori (Cap.), 10 Di Mariano, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 23 Diakité, 53 Henderson.

A disposizione: 1 Desplanches, 2 Graves, 6 Stulac, 8 Segre, 11 Insigne, 15 Marconi, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni 70 Traorè, 80 Coulibaly.

Allenatore: Mignani.

PARMA: 1 Chichizola, 3 Osorio, 7 Benedyczak, 8 Estevez, 10 Bernabè, 15 Delprato (Cap.), 28 Mihaila, 39 Circati, 64 Cyprien, 77 Di Chiara, 98 Man.

A disposizione: 22 Turk, 40 Corvi, 4 Balogh, 9 Charpentier, 14 Ansaldi, 17 Colak, 19 Sohm, 20 Hainaut, 21 Partipilo, 23 Camara, 27 Hernani, 47 Zagaritis.

Allenatore: Pecchia.

Arbitro: Aureliano (Bologna)

AA1: Di Giacinto (Teramo)

AA2: Bahri (Sassari)

IV UFFICIALE: Bordin (Bassano del Grappa)

VAR: Nasca (Bari)

AVAR: Meraviglia (Pistoia)