Palermo-Parma. Barbera, tafferugli fra tifosi e polizia

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui disordini verificatisi ieri prima del match tra Palermo e Parma tra le due tifoserie.

Un pre-partita movimentato. Durante le fasi di riscaldamento delle due squadre, infatti, all’esterno dello stadio Barbera ci sono stati momenti di tensione tra alcuni tifosi del Palermo e le forze dell’ordine. I disordini hanno coinvolto circa 200 tifosi che, incappucciati, hanno lanciato in direzione della polizia oggetti e bottiglie tra via Croce Rossa e via del Carabiniere. Sarebbe stata anche data in fiamme un’auto.

Dopo questo episodio, c’è stato un ingente spiegamento di forze per cercare di sedare i tafferugli che si sono prolungati fino a poco prima del fischio d’inizio dell’incontro. Qualche piccolo disordine anche all’interno del Barbera, sempre nella fase immediatamente antecedente l’inizio del match. Scambio di insulti e lancio di seggiolini da parte dei tifosi ospiti in direzione di alcuni sostenitori rosanero della curva Sud che hanno risposto con bombe carta e il lancio di un fumogeno. Poi, la situazione è tornata alla normalità.

