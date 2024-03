Palermo, ora le ammonizioni pesano: quattro a rischio squalifica

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui diffidati in casa Palermo con 4 calciatori a rischio squalifica.

Nel momento clou sono i piccoli dettagli a fare la differenza e spostare l’inerzia di un campionato da una parte o dall’altra: uno dei maggiori aspetti cui dovrà fare attenzione il Palermo è quello delle . squalifiche, perché i giocatori a rischio sono tanti e dover rinunciare : a elementi chiave ora che la posta in palio si sta alzando sarebbe un freno importante nella rincorsa alla Serie A.

L’anno scorso per lo stesso motivo Brunori fu costretto a saltare la gara di Cagliari della penultima giornata, con i rosa in piena corsa per i play-off: l’assenza del principale riferimento offensivo (16 gol fino ad allora contro i 4 del sostituto Soleri) non lasciò scampo a Corini in Sardegna e il successivo pareggio con il Brescia, con Marconi squalificato e rimpiazzato da un disastroso Bettella, completò l’harakiri.

Adesso, con ancora dieci partite da giocare e un sesto posto da cui risalire al più presto, sono quattro i giocatori su cui pende la scure del giudice sportivo: per Nedelcearu, Di Mariano, Segre e Coulibaly un giallo porterebbe allo stop immediato. L’assenza più pesante sarebbe naturalmente quella del rumeno: la difesa dovrà fare a meno di Lucioni fino ad aprile e se venisse meno pure il suo sostituto naturale toccherebbe a uno tra Graves e Diakité spostarsi dalla fascia al centro.